«Балтика» отдала Ламейру в аренду в румынский «Оцелул»

Калининградская «Балтика» отдала полузащитника команды Жоау Ламейру в аренду в румынский «Оцелул».

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Оцелул» достигнуто соглашение об аренде Жоау Ламейры до конца сезона-2023/2024. Желаем Жоау успехов!», — сообщает пресс-служба клуба.

Ламейра перебрался в стан балтийцев нынешним летом из португальского «Торренсе» в качестве свободного агента. При этом 24-летний португалец сыграл за «Балтику» всего шесть матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился и провёл на поле 235 минут.

Ранее Жоау выступал за португальские «Спортинг», «Порту», «Падроенсе», «Лейрию» и «Реал». По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 400 тыс.