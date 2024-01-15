Игнашевич прокомментировал трансферы Арбузова и Лисаковича в «Балтику»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал трансферы Ярослава Арбузова и Виталия Лисаковича в клуб.

«Что касается Ярослава, то это молодой и перспективный игрок. Поэтому ждём от него здесь и сейчас, но и рассчитываем на него в будущем.

Что касается Лисаковича, то Виталий — мастер. Мы ждём от него, что он вернёт потерянные кондиции, потому что не очень много играл осенью. И, конечно, качественно поможет весной», — приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.

Напомним, Арбузов начинал сезон в составе ЦСКА и даже отметился красивым забитым мячом, однако потом перестал получать игровые минуты. Ярослав перебрался к балтийцам, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 200 тыс. При этом сообщалось, что армейцы имеют опцию обратного выкупа в размере € 750-800 тыс,. а также 15% от будущей продажи игрока.

Лисакович сыграл за «Рубин» всего пять матчей во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами и провёл на поле 217 минут. В зимнее трансферное окно был отдан в аренду в «Балтику» до конца сезона.