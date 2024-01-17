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«Он заблокировал меня!» Генич рассказал, как Дзюба относится к критике

«Он заблокировал меня!» Генич рассказал, как Дзюба относится к критике
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Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич рассказал, как относится к критике нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. По словам Генича, сначала Дзюба лояльно относился к элементам критике, но потом у него «что-то щёлкнуло», и он заблокировал комментатора.

«До определённого момента были нормальные отношения с Дзюбой. Его можно было критиковать. То, не то, здесь добежал, там не добежал, здесь забил. Он спокойно относился. А потом, в какой-то момент, что-то щелкнуло. И он заблокировал меня», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Генич рассказал, что проиграл на ставках на спорт около 15-20 млн рублей. Однако он отметил, что это не были последние его деньги.

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