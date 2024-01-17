Захарян появится в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч Кубка Испании с «Осасуной»

Сегодня, 17 января, пройдёт матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, Испания. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы

«Реала Сосьедад»: Ремиро, Ариц, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Захарян, Мерино, де Сарате, Барренечеа, Силва, Оярсабаль.

«Осасуна»: Фернандес, Катена, Мохика, Аресо, Гарсия, Орос, Монкайола, Торро, Крус, Арнаис, Будимир.

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начнёт матч в стартовом составе.

Ранее в Кубке Испании «Реал Сосьедад» прошёл «Малагу», «Андрайч» и «Буньоль», обыграв эти команды с одинаковым счётом 1:0. «Осасуна» сыграла лишь один матч, где в дополнительном времени победила «Кастельон».