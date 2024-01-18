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«Пришёл, чтобы стать чемпионом». «Расинг» объявил о покупке защитника «Локомотива» Конти

«Пришёл, чтобы стать чемпионом». «Расинг» объявил о покупке защитника «Локомотива» Конти
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Аргентинский «Расинг» сообщил в своих социальных сетях о подписании контракта с 29-летним защитником Херманом Конти, перешедшем из московского «Локомотива». Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансферной компенсации за переход Конти из «Локомотива» в «Расинг» составит $ 1 млн.

«Я пришёл в «Расинг», чтобы стать чемпионом», — приводит слова Конти пресс-служба «Расинга».

Осеннюю часть сезона-2023/2024 Херман Конти провёл в аренде в аргентинском «Колоне». В составе железнодорожников футболист оказался в январе 2023 года, когда руководство красно-зелёных выкупило его трансфер у португальской «Бенфики» за € 250 тыс. За «Локомотив» Конти провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.

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