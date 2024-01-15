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Стала известна сумма трансфера защитника Конти из «Локомотив» в «Расинг»

Стала известна сумма трансфера защитника Конти из «Локомотив» в «Расинг»
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«Локомотив» продаст аргентинского защитника команды Хермана Конти в «Расинг» за $ 1 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники продали Конти в «Расинг». При этом футболист подпишет контракт с «Расингом» до декабря 2026 года после прохождения медицинского обследования.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в восьми матчах в составе «Колона», в которых он отметился одной результативной передачей. В «Локомотив» Конти перешёл из «Бенфики» зимой 2023 года в качестве свободного агента. Контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,4 млн.

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