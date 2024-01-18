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Айван Тони эмоционально отреагировал на завершение восьмимесячной дисквалификации

Айван Тони эмоционально отреагировал на завершение восьмимесячной дисквалификации
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27-летний центрфорвард «Брентфорда» Айван Тони отреагировал в социальных сетях на окончание срока своей длительной дисквалификации. В мае 2023 года нападающий был отстранён от выступлений во всех турнирах сроком на восемь месяцев за нарушения регламента о ставках.

«Свободен!» — написал Тони в социальной сети X (ранее была известна как Twitter) поверх анимационного ролика, на котором радостно вскидывает руки вверх вышедший из здания человек в одежде заключённого.

Айван Тони выступает за «Брентфорд» с сентября 2020 года, когда его трансфер был выкуплен у «Питерборо» за € 5,6 млн. Текущая трансферная стоимость форварда, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 35 млн, его контракт с «пчёлами» действует до конца июня 2025 года.

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