Айван Тони эмоционально отреагировал на завершение восьмимесячной дисквалификации

27-летний центрфорвард «Брентфорда» Айван Тони отреагировал в социальных сетях на окончание срока своей длительной дисквалификации. В мае 2023 года нападающий был отстранён от выступлений во всех турнирах сроком на восемь месяцев за нарушения регламента о ставках.

«Свободен!» — написал Тони в социальной сети X (ранее была известна как Twitter) поверх анимационного ролика, на котором радостно вскидывает руки вверх вышедший из здания человек в одежде заключённого.

Айван Тони выступает за «Брентфорд» с сентября 2020 года, когда его трансфер был выкуплен у «Питерборо» за € 5,6 млн. Текущая трансферная стоимость форварда, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 35 млн, его контракт с «пчёлами» действует до конца июня 2025 года.