Забивший 32 гола в 68 матчах АПЛ Айван Тони вернулся после дисквалификации за ставки

27-летний нападающий «Брентфорда» Айван Тони вернулся в строй после восьмимесячной дисквалификации. В мае 2023 года футболист был отстранён от выступлений во всех турнирах за нарушения регламента о ставках. С 17 января форвард вновь имеет право принимать участие в матчах.

За свою карьеру Тони провёл 68 матчей Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 32 гола и девять результативных передач. В прошлом сезоне-2022/2023 нападающий оформил 21 забитый мяч и пять ассистов в 35 матчах во всех турнирах.

За «Брентфорд» Айван выступает с сентября 2020 года, перейдя к «пчёлам» из «Питерборо», его контракт действует до конца июня 2025 года. В турнирной таблице АПЛ «Брентфорд» занимает 16-е место, набрав 19 очков в 19 матчах и опережая зону вылета на три очка.