«Аль-Иттифак» расторг контракт с Джорданом Хендерсоном

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттифак» и английский полузащитник Джордан Хендерсон пришли к взаимному соглашению о немедленном расторжении контракта, сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.

33-летний Хендерсон выступал за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в английском «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Контракт английского игрока с саудовским клубом был рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее стало известно, что Хендерсон станет футболистом амстердамского «Аякса».