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Хендерсон пройдёт медобследование и подпишет контракт с «Аяксом» сегодня

Хендерсон пройдёт медобследование и подпишет контракт с «Аяксом» сегодня
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Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон в четверг, 18 января, прилетит в Амстердам для завершения перехода в «Аякс». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 33-летний футболист сперва пройдёт медицинское обследование, а сразу после этого подпишет с нидерландским клубом контракт. Соглашение сторон будет рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Хендерсон выступает за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Контракт английского игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее стало известно, что Хендерсон предлагал свои услуги «Барселоне».

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