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Мхитарян — о Суперкубке Италии: выигрывать трофеи непросто, но мы сделаем всё возможное

Мхитарян — о Суперкубке Италии: выигрывать трофеи непросто, но мы сделаем всё возможное
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Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился мнением о Суперкубке Италии, в эти дни проходящем в Саудовской Аравии, в преддверии матча 1/2 финала этого турнира с «Лацио», который состоится сегодня, 19 января.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 января 2024, пятница. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Впервые играю в таком формате, поэтому это новая и необычная история. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы выйти в финал и попытаемся победить в нём. В конце концов, выигрывать трофеи непросто, но мы сделаем всё возможное и постараемся идти своим путём для того, чтобы добраться туда, куда мы хотим.

Мы хотим сделать себя счастливыми. Главное сейчас — это выиграть завтра. Да, это будет нелегко, но мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, матч между командами пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В другом полуфинале, который проходил вчера, 18 января, «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0 и сыграет в финале Суперкубка Италии.

Турнирная сетка Суперкубка Италии
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