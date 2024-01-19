Кубок африканских наций, 19 января: расписание игрового дня

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Сегодня, 19 января, в Кубке африканских наций состоятся три матча 2-го тура группового этапа. Предлагаем вашему вниманию полное расписание матчей игрового дня. Все игры в прямом эфире покажет Оkkо.

19 января, расписание матчей игрового дня

Группа В:

Кабо-Верде — Мозамбик — 17:00 мск.

Группа С:

Сенегал — Камерун — 20:00 мск;

Гвинея — Гамбия — 23:00 мск.

Вчера, 18 января, на турнире были сыграны три встречи. Экваториальная Гвинея обыграла Гвинею-Бисау (4:2), сборная Нигерии с минимальным счётом переиграла Кот-д'Ивуар, а Египет и Гана сыграли вничью (2:2).

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта (7).