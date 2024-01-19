Клопп: в Саудовской Аравии Хендерсон получил опыт, но решил, что лучше вернуться в Европу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике «Аякса» Джордане Хендерсоне, который ранее покинул саудовский «Аль-Иттифак».

«Мы не обсуждали с ним его переход. Но я рад за него, поскольку похоже, что он счастлив, и это самое главное для меня. Люди критикуют Хендо, я знаю это, но не знаю почему. У нас одна жизнь, и мы должны принимать решения. Иногда они кажутся тебе правильными на первый взгляд. А иногда ты чувствуешь, что что-то не то. Он получил интересный опыт, но потом решил, что ему и его семье будет лучше вернуться в Европу», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

Хендерсон играл за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в английском «Ливерпуле». В нынешнем сезоне Джордан сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.