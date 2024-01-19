Клопп — о травме Салаха: пока у «Ливерпуля» нет никакой информации

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха, которую футболист получил в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с командой Ганы (2:2).

«Мы ничего не знаем. Вчера вечером я говорил с ним, ему должны провести дополнительное медобследование. Прямо сейчас этим и занимаются. Вы знаете, что такое травма задней поверхности бедра. Мо что-то почувствовал, а он крайне редко выбывает из строя. Посмотрим. Но на данный момент у нас нет никакой информации об этом», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах был заменён в конце первого тайма матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой. В своём первом матче на турнире сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком со счётом 2:2.