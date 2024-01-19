Сенегал — Камерун: Мане забил третий гол хозяев

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Сенегала и Камеруна. Команды играют на стадионе «Ямусукро». Матч в прямом эфире показывает Окко. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу хозяев.

На 90+5-й минуте гол забил нападающий Сенегала Садио Мане.

Ранее, на 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сенегала Исмаила Сарр.

На 71-й минуте полузащитник Хабиб Диалло удвоил преимущество хозяев. На 83-й минуте защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто сократил отставание гостей до одного мяча.

В 1-м туре сенегальская национальная команда разгромила Гамбию со счётом 3:0. В свою очередь, сборная Камеруна сыграла вничью с Гвинеей (1:1). Таким образом, Сенегал с тремя очками занимает первое место в группе С. Сборная Камеруна расположилась на третьей строчке, имея одно очко в активе.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.