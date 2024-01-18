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«Сборную Сенегала возглавляет голодный тренер». Алиу Сиссе — о задержке зарплаты

«Сборную Сенегала возглавляет голодный тренер». Алиу Сиссе — о задержке зарплаты
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Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал информацию о том, что на протяжении последних шести месяцев работы в сенегальской национальной команде ему не выплачивают заработную плату.

«Смогли ли мы урегулировать этот вопрос с Сенегальской федерацией футбола? Перед вами сидит голодный тренер, который возглавляет сборную Сенегала», — приводит слова Сиссе RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что это уже далеко не первый случай, когда Сенегальская федерация футбола не может рассчитаться с главным тренером национальной команды.

Сиссе возглавил сборную Сенегала в 2015 году. В 2022-м под его руководством сенегальская национальная команда выиграла Кубок африканских наций.

Сенегал сейчас принимает участие в новом розыгрыше Кубка африканских наций. В 1-м туре группового этапа подопечные Сиссе разгромили сборную Гамбии со счётом 3:0.

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