Арсен Захарян прокомментировал 22-матчевую безголевую серию в составе «Реала Сосьедад»

Атакующий российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян высказался о своей безголевой серии в составе испанского клуба.

«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано – моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать.

С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом, за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», – сказал Захарян в интервью YouTube-каналу Okko Sport.

Напомним, с момента прихода в «Реал Сосьедад» Арсен Захярн провёл в составе испанского клуба 22 матча во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей. Таким образом, россиянин не забил пока ни одного мяча. Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13 млн.