«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту», Захарян появился на поле в конце матча

Сегодня, 20 января, прошёл матч 21-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Балаидос» в Виго, Испания. Главным арбитром встречи являлся Хорхе Фигероа Васкес. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный мяч забил на 11-й минуте забил Брайс Мендес. Беньят Туррьентес из центра поля отыграл на Мендеса, который ушёл от Лукаса де ла Торре, подготовил мяч под левую ногу и с дальней дистанции нанёс великолепный обводящий удар.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который на этот матч остался в запасе и появился на поле на 78-й минуте.

На данный момент после 21 сыгранного матча испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте с 35 очками. «Сельта» находится на 16-й строчке с 17 очками.