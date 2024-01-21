«Он же там играть будет, а не служить поедет». Радимов — о Круговом в «Зените-2»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА. Напомним, Круговой станет игроком армейцев, когда у него завершится контракт с «Зенитом» летом 2024 года.

«Переход в ЦСКА — решение Кругового, ему уже 26 лет, контракт заканчивался… Ну а что тут делать? Полгода он проведёт в «Зените-2», он же там играть будет, а не на подводную лодку служить поедет.

Конечно, любому петербуржцу хочется, чтобы за «Зенит» играли свои воспитанники, но для этого надо выглядеть соответствующим образом и обладать мастерством. Давайте объективно скажем, что Круговой проигрывал конкуренцию Дугласу Сантосу, тут даже вопросов быть не может. А на другой позиции — ну где Круговой может играть? Так что объективно Сантос сильнее, а Круговой хочет играть. Пусть и в клубе ниже рангом, а на данный момент ЦСКА ниже «Зенита», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.