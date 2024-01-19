Может, это месть за Марио? Потеря Кругового для «Зенита» — про имидж, а не спорт

Из «Зенита» давно не уходили так громко, как это сделал Круговой. Когда все ожидали январских переговоров и нового контракта с Питером, было объявлено о его уходе. С лета 2024-го он в Москве. А до – пока непонятно.

Точно известно, что Данил покинул сбор «Зенита» на следующий день после того, как выяснилось о подписанном соглашении с московским клубом. До этого тренировался, пусть уже и понимал, что уйдёт. Непонятно, где он проведёт весну. В «Зенит-2» особо не верится. Смысла его нахождения там нет. В Питере, насколько известно, ждут вариантов от ЦСКА – аренда, досрочный выкуп или что-то ещё. Или, может, командировка на полгода в другой клуб. Какие-то опции уже наверняка обсуждаются. Двух стульев точно не будет.

По итогам этой истории возникает несколько логичных вопросов. Один из самых популярных: неужели «Зенит» действительно плохо сработал? И просто упустил воспитанника, который был важен если не на поле, то для ротации и заявки? Похоже, руководство в какой-то момент действительно не нашло нужных аргументов, чтобы убедить парня остаться.

Первая и самая главная претензия – почему с важным этапом переговоров так затянули? И, по сути, вели диалог за полгода до окончания контракта, когда Круговой сам мог определять своё будущее. Как я понимаю, первое предложение «Зенит» сделал в ноябре. Но тогда сторона Данила его не приняла, а в Питере решили отложить разговор до января. Правильно ли это? Как показало время – нет. За этот период на парня вышел ЦСКА и быстро договорился. Уже шутят, что месть за Марио состоялась. Но если серьёзно, то «Зенит» уже во второй раз в такой ситуации: в 2022-м по похожему сценарию из Питера уехал Азмун. В какой-то момент показалось, что руководство изменило подход – ведь того же Мостового продлили заранее. Но изменили, видимо, не по отношению ко всем. Другой вопрос – смог бы «Зенит» найти аргументы, которые были у ЦСКА? Вряд ли. Ведь там всё, судя по всему, строилось через большое количество игровой практики и место в основе.

Данил Круговой защитник «Зенита» «Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное. Не хочу спекуляций и скажу как есть — дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол».

До сих непонятно, откуда Круговой взял 18 месяцев. Но даже если в это поверить, то вычитаем полтора года и смотрим на весну 2022-го. Лучшая для него в «Зените». Предположим, что ему предложили продлиться тогда. Почему он отказался? И чего ждал? Неясно.

Пункт про личные условия. Насколько известно, «Зенит» действительно ещё в ноябре предложил ему неплохие деньги. А в январе был готов их увеличить – вероятно, его оклад мог доходить до € 1,5-1,7 млн с учётом бонусов. ЦСКА, судя по всему, согласился повторить эти цифры. Или даже накинул побольше.

И очень важное последнее предложение: футболист пишет, что выбрал играть в футбол. Ощущение, что в ЦСКА его сразу же поставят в основу. Забудут, что на левом фланге вообще-то выходит Милан Гаич, есть Обляков, который порой его страхует. А тут всего этого уже не существует. К ним едет Круговой. Освободите место в основе. Конечно, такого не будет. И там придётся пахать не меньше, чем в «Зените». У ЦСКА нет особых проблем с легионерскими местами, поэтому играть точно будет сильнейшие. А в чём россиянин принципиально лучше серба, пока непонятно.

Объективно, с точки зрения именно футбола Круговой вряд ли большая потеря для «Зенита». С точки зрения имиджа – да, упущение. По заявке теперь больше проблем. Но как футболист Круговой точно не фигура уровня условного Малкома. В этом сезоне вместе с Кубком у него набежало 11 выходов в основе. С одной стороны, мало, с другой – тренерский штаб на протяжении всей осени-зимы так или иначе пытался интегрировать Данила в основу. Понимали, что парень может играть, но с Дугласом бороться почти невозможно. Даже искали ему варианты на другом фланге. Он сам признавался в этом в ноябрьском интервью «Чемпионату».

– В последней игре Богданович выпустил меня правым атакующим полузащитником, – говорил Данил, – думаю, могу играть не только слева в обороне, но и справа и в защите, и в атаке. Тренер всегда говорил, что нужно попробовать. На «Краснодар» вышел в такой роли – думаю, все получили пищу для размышлений. Возможно, моя позиция в «Зените» немного изменится. Да и мне самому интересно. Особенно если в такой конфигурации буду играть чаще. Шансов сыграть справа в атаке точно больше, чем в обороне», – сказал Круговой.

Данил Круговой с Сергеем Семаком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В декабре Круга действительно пробовали почти в атаке. И вроде бы получалось. Но больше попыток не будет. На левом фланге обороны с очень редкими паузами играет Дуглас. В случае чего там может выйти Караваев, который имеет соответствующий опыт. Если уж совсем острая необходимость, там будет готов сыграть условный Алип. Эраковича же перетащили с позиции центрального защитника на фланг, почему бы не провести подобную трансформацию с Нуралы? Так что если брать в расчёт только профильную позицию Кругового, то ощущения, что Семак и тренерский штаб в панике, нет.