Тренер сборной Австрии Рангник рассказал о состоянии травмированного Алабы

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник выразил надежду на то, что австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба, получивший тяжёлую травму в минувшем декабре, успеет восстановиться к Евро-2024, который состоится грядущим летом.

«Я общался с ним по телефону, и он был очень оптимистичен и уверен в себе. Безусловно, вопрос о его участии на чемпионате Европы 2024 года не будет решён до самого последнего момента. Но я думаю, что он находится на правильном пути», — приводит слова Рангника Mundo Deportivo.

Напомним, австрийский защитник получил разрыв крестообразной связки во время матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1). Ранее в СМИ появлялась информация, что реабилитация Алабы затянется из-за дополнительных повреждений в колене игрока.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.