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Лапорт прокомментировал слухи об интересе «Реала» к нему из-за травмы Алабы

Центральный защитник саудовского «Аль-Насра» Эмерик Лапорт ответил на вопрос, связывался ли с ним мадридский «Реал» после того, как игрок обороны «сливочных» Давид Алаба получил тяжёлую травму.

«Нет, со мной никто не связывался», — приводит слова Лапорта AS.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский клуб изъявлял желание арендовать испанского защитника до конца нынешнего сезона, однако игрок отказался, поскольку не захотел покидать «Аль-Наср».

Алаба получил разрыв крестообразной связки во время минувшего матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1).

В нынешнем сезоне Лапорт принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.