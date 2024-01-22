«Пахтакор» решили не продавать после слухов о постройке жилья на месте стадиона команды

Руководство узбекского «Пахтакора» решило приостановить продажу клуба после появления слухов о постройке элитного жилья в центре Ташкента на месте стадиона «Пахтакор», сообщает Gazeta.

Напомним, стадион «Пахтакор» был выставлен на продажу вместе с узбекским клубом 17 января, однако уже 19-го числа руководство решило не продавать команду.

«Пахтакор» был основан 8 апреля 1956 года. Команда из Ташкента является одним из самых известных клубов Узбекистана. 15 раз ташкентская команда становилась чемпионом страны, 13 раз выигрывала Кубок и один раз побеждала в Суперкубке Узбекистана.

В прошлом сезоне «Пахтакор» стал чемпионом узбекской лиги, имея в своём активе 53 очка. Ближайшим преследователем являлся «Насаф Карши» с 48 очками.