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Процесс продажи «Пахтакора» временно приостановлен

Процесс продажи «Пахтакора» временно приостановлен
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Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан временно приостановило процедуру продажи футбольного клуба «Пахтакор», сообщила пресс-служба организации. Отметим, что в настоящий момент 100% акций клуба принадлежит государству.

«Изучив мнение общественности за прошедший период, сообщаем, что процессы публичных торгов 100% государственной доли в клубе «Пахтакор» временно приостановлены», — говорится в заявлении на официальном сайте агентства.

«Пахтакор» был основан 8 апреля 1956 года. Команда из Ташкента является одним из самых известных клубов Узбекистана. 15 раз ташкентская команда становилась чемпионом страны, 13 раз выигрывала Кубок и один раз побеждала в Суперкубке Узбекистана.

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