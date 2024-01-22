Первый тренер Файзуллаева: Аббос может помочь привезти трофей Кубка Азии в Узбекистан

Дмитрий Ан, который является первым тренером футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, заявил, что игрок может привезти трофей Кубка Азии в Узбекистан.

«Очень приятно, что Аббос попал в символическую сборную тура на Кубке Азии. Рад, горжусь, что у него всё получается на турнире. Файзуллаев демонстрирует хорошую, красивую игру. Болею за Аббоса и после каждого матча желаю ему удачи в следующем, побольше полезных и результативных действий. Конечно, хочется, чтобы он больше забивал и отдавал. Ну и как болельщику сборной Узбекистана, патриоту своей страны хочется по возможности и трофей в нашу страну привезти. Сделать это может помочь Аббос», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.