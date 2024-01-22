Игрок ЦСКА Файзуллаев попал в символическую сборную 2-го тура Кубка Азии

Полузащитник сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев попал в символическую сборную 2-го тура группового этапа Кубка Азии.

Фото: Аккаунт Кубка Азии в соцсети Х

Напомним, 20-летний игрок стал автором одного из забитых мячей в матче 2-го тура группового этапа со сборной Индии. Узбекистан одержал крупную победу со счётом 3:0.

На данный момент в активе сборной Узбекистана четыре очка. Команда занимает второе место в группе В. Индия располагается на последнем месте с нулём очков. Также в этой группе выступает Австралия (шесть очков) и Сирия (одно).

Файзуллаев присоединился к ЦСКА прошлым летом, перейдя из «Пахтакора». В нынешнем сезоне Аббос сыграл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.