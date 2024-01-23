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Почеттино — о Кубке лиги: «Челси» нужно доказать, что мы заслуживаем выйти в финал

Почеттино — о Кубке лиги: «Челси» нужно доказать, что мы заслуживаем выйти в финал
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его команде нужно заслужить право выйти в финал Кубка английской лиги. Напомним, сегодня, 23 января, состоится ответный матч 1/2 финала турнира между «Челси» и «Мидлсбро».

«Я очень мотивирован и пытаюсь донести до игроков, что играть в финале на «Уэмбли» — это очень здорово. У некоторых наших футболистов есть такой опыт, и нам нужно его использовать. Мы должны верить в себя и заслужить право на выход в финал. Сегодня нам нужно сконцентрироваться и выложиться по максимуму. Мы готовы, и теперь нам нужно показать, что мы заслуживаем выйти в финал», – приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

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Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Челси» уступил «Мидлсбро» со счётом 0:1.

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