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Почеттино — о предстоящем матче с «Мидлсбро»: это самая важная игра сезона для «Челси»

Почеттино — о предстоящем матче с «Мидлсбро»: это самая важная игра сезона для «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал ответный матч полуфинала Кубка английской лиги с «Мидлсбро» самой важной игрой нынешнего сезона для «аристократов».

«Это будет важнейшая игра сезона, потому что на кону выход в финал. Мы должны быть убедительными, если хотим добиться победы. В конце концов, это возможность выйти в финал и выиграть турнир. Это давление, но хорошее давление. Мне нравятся такие вызовы. Думаю, игра для нас действительно важная, и я лично очень взволнован. Но мы не можем просто мечтать о трофее и не обращать внимания на «Мидлсбро». Нам нужно быть лучше соперника, это самое главное», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Челси» уступил «Мидлсбро» со счётом 0:1. Ответная игра состоится сегодня, 23 января, и пройдёт на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж».

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