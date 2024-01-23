Слуцкий: моя цель — довести игру футболистов «Шанхай Шэньхуа» до автоматизма

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что ставит перед собой цель довести действия игроков своей команды до автоматизма.

«Моя цель — чтобы каждый игрок знал, что делать в любой ситуации на футбольном поле. И не важно, будет это ситуация в атаке, в обороне, в переходной фазе, или при стандартном положении. Моя итоговая цель, если мы говорим о тактике, — все должны играть автоматически, не задумываясь о верных или неверных решениях. В конце концов игра должна дойти до автоматизма. Но не в смысле роботизированности — у игроков много свободы, но в рамках определённых требований», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий официально возглавил тренерский штаб китайского клуба 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин» из Российской Премьер-Лиги, который он тренировал с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Крылья Советов», также он возглавлял сборную России.