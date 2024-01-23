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Слуцкий: моя цель — довести игру футболистов «Шанхай Шэньхуа» до автоматизма

Слуцкий: моя цель — довести игру футболистов «Шанхай Шэньхуа» до автоматизма
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Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что ставит перед собой цель довести действия игроков своей команды до автоматизма.

«Моя цель — чтобы каждый игрок знал, что делать в любой ситуации на футбольном поле. И не важно, будет это ситуация в атаке, в обороне, в переходной фазе, или при стандартном положении. Моя итоговая цель, если мы говорим о тактике, — все должны играть автоматически, не задумываясь о верных или неверных решениях. В конце концов игра должна дойти до автоматизма. Но не в смысле роботизированности — у игроков много свободы, но в рамках определённых требований», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий официально возглавил тренерский штаб китайского клуба 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин» из Российской Премьер-Лиги, который он тренировал с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами, как ЦСКА, «Крылья Советов», также он возглавлял сборную России.

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