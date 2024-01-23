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Сенегал обыграл Гвинею и прошёл в плей-офф Кубка африканских наций

Сенегал обыграл Гвинею и прошёл в плей-офф Кубка африканских наций
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Сегодня, 23 января, проходил матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Гвинея и Сенегал. Команды играли на стадионе Феликс «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сенегальцев.

На 62-й минуте забил защитник Сенегала Абдулайе Сек открыл счёт, а на 90+1-й минуте Илиман Ндиайе упрочил преимущество сенегальцев. После трёх сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала — лидер группы с девятью очками и вышла в плей-офф турнира. Гвинея находится на третьей строчке с четырьмя очками и пройдёт в плей-офф по рейтингу третьих мест.

Кубок африканских наций . Группа C. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 20:00 МСК
Гвинея
Окончен
0 : 2
Сенегал
0:1 Сек – 61'     0:2 Ндиайе – 90'    

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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