Фердинанд заявил, что «МЮ» подписал Криштиану Роналду из-за срыва трансфера Роналдиньо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил, при каких обстоятельствах английский клуб подписал нападающего Криштиану Роналду.

«Я помню, когда Криштиану Роналду подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом.

Я помню, мы собирались подписать Роналдиньо, но он предпочёл уйти из «ПСЖ» в «Барселону». Алекс Фергюсон был абсолютно опустошён. Затем во время турне он посетил стадион «Спортинга», где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история», – приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на подкаст The Obi One.

Сотрудники аэропорта удерживали фанатов при прилёте Роналду: