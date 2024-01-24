«Зенит» предложил € 9,2 млн за полузащитника «Америки» Фидальго

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«Зенит» предложил € 9,2 млн за полузащитника «Америки» Альваро Фидальго, сообщает Fox Sports, Diario Record.

По информации источников, 26-летний футболист готов вернуться в европейский футбол, однако оформить сделку будет сложно – банки Мексики соблюдают финансовые санкции против России.

Фидальго является воспитанником мадридского «Реала», прошёл путь от академии до «РБ Кастильи».

В «Америку» испанец перебрался в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Мексики Фидальго провёл 14 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).