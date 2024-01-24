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«В плане физики и мотивации у них всё хорошо». Тренер «Зенита» о новичках Нино и Ахметове

«В плане физики и мотивации у них всё хорошо». Тренер «Зенита» о новичках Нино и Ахметове
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Тренер по физической подготовки «Зенита» Альберто Наварро высказался о новичках команды Нино и Ильзате Ахметове.

«Они здорово адаптируются к нагрузкам, проводят свои первые недели в команде. В плане физики и мотивации у них всё хорошо, они — позитивные ребята, всегда в хорошем настроении. И они много и интенсивно работают, чтобы быстрее привыкнуть к взаимодействиям внутри группы, понять требования штаба и довести свой уровень до общекомандного», — приводит слова Наварро пресс-служба клуба.

Напомним, Нино перебрался в «Зенит» из «Флуминенсе», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн. Ахметов же перешёл из «Краснодара» за € 850 тыс. На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Зенит» находится на втором месте с 36 очками.

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