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«Балтика» подпишет контракт с голкипером Иваном Коноваловым

«Балтика» подпишет контракт с голкипером Иваном Коноваловым
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Голкипер Иван Коновалов подпишет контракт с «Балтикой». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Недавно вратарь расторг контракт с казахстанским «Тоболом».

До «Тобола» Коновалов выступал за «Ливингстон» с января 2022 года, куда перешёл на правах свободного агента из казанского «Рубина». Иван успел провести за шотландский клуб 11 матчей. До этого он играл в России за «Рубин» и «Урал». В составе «Тобола» российский голкипер успел провести 24 матча во всех турнирах.

Ранее сам футболист заявлял, что не жалеет об уходе из РПЛ и не горит желанием туда возвращаться. Также агент Коновалова утверждал, что его подопечный хочет продолжать карьеру в Европе и не смотрит в сторону чемпионата России.

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