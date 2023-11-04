Голкипер «Тобола» Коновалов: я ни капли не жалею, что не перешёл летом в РПЛ

Вратарь «Тобола» Иван Коновалов поделился эмоциями от победы в Кубке Казахстана и рассказал об изменениях в команде после прихода Андрея Канчельскиса на пост генерального директора. В решающем матче «Тобол» был сильнее «Ордабасы» — 1:0.

«Впечатления от финала сумасшедшие, это мой первый трофей в профессиональном футболе, так что до конца сложно ещё принять этот факт. Ни капли не жалею, потому что я прошёл путь от первого раунда квалификации Лиги конференций до плей-офф. К сожалению, немного не хватило до группового этапа, но в будущем это обязательно случится. Хочу сказать большое спасибо моему агенту Станиславу Станиславскому за то, что поддерживал и нашёл такой прекрасный вариант с «Тоболом».

Помимо Канчельскиса, в «Тобол» пришли Санжар Сейтказинов и Алимжан Калдияров. Им огромная благодарность, как и бывшему руководителю клуба Николаю Борисовичу Панину. Они сделали от себя максимум в том, что касается перелётов, условий проживания, премиальных. Им большой поклон за это. Но в то же время мы как коллектив, начиная от главного тренера Милича Чурчича, тренера вратарей Евгения Викторовича Набойченко и всех остальных членов тренерского и медицинского штабов, отдавали себя по максимуму в каждом матче и на тренировках», – приводит слова Коновалова Metaratings.ru.