«Локомотив» показал фото Тикнизяна со сборов после подтверждения переговоров с «Зенитом»

Футбольный клуб «Локомотив» в своём телеграм-канале опубликовал фото защитника Наира Тикнизяна со сборов после подтверждения переговоров с санкт-петербургским «Зенитом».

Фото: Телеграм-канала «Локомотива»

Напомним, ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил переговоры с «Зенитом» по игроку команды Наиру Тикнизяну. Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в «Зенит» за € 8 млн плюс бонусы. Также в сделку может быть заложена сумма, которую ЦСКА получит за перепродажу своего бывшего футболиста. Армейцы могут выручить 10% от прибыли «Локомотива». Трансфер должен быть завершён в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Наир Тикнизян провёл 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», где забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.