Спортивный директор «Локомотива» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил переговоры с «Зенитом» по игроку команды Наиру Тикнизяну.

«Мы действительно находимся в процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян близок к переходу в «Зенит». Отмечалось, что сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. Также в сделку может быть заложена сумма, которую ЦСКА получит за перепродажу своего бывшего футболиста. Армейцы могут выручить 10% от прибыли «Локомотива». Трансфер должен быть завершён в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», где забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.