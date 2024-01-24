Кот-д'Ивуар уволит Жана-Луи Гассе и назначит тренером Эмерса Фаэ — RMC Sport

Сборная Кот-д'Ивуара планирует отправить в отставку главного тренера команды Жана-Луи Гассе и пригласить бывшего полузащитника «Ниццы» Эмерса Фаэ на пост наставника национальной команды. Об этом сообщает RMC Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

Жан-Луи Гассе возглавляет сборную Кот-д'Ивуара с мая 2022 года. Под его руководством ивуарийцы на Кубке африканских наций — 2024 заняли третье место в группе А, набрав три очка. Кот-д'Ивуар добился только одной победы в трёх матчах группового этапа, обыграв в 1-м туре сборную Гвинеи-Бисау.

Следом подопечные Гассе проиграли национальным командам Нигерии и Экваториальной Гвинеи. Тем не менее ивуарийцы ещё могут выйти в плей-офф Кубка Африки благодаря рейтингу команд, занявших третью строчку.