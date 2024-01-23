Реакция Дидье Дрогба на разгромное поражение Кот-д'Ивуара на Кубке африканских наций

Появилась реакция бывшего футболиста сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба на разгром от национальной команды Экваториальной Гвинеи в матче 3-го тура Кубка африканских наций (0:4). Экс-игрока запечатлели очень расстроенным.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, на 42-й минуте Эмилио Нсуэ после передачи Карлоса Акапо открыл счёт. На 45+2-й минуте Ибраим Сангаре сравнял счёт, но гол отменили после просмотра VAR. НА 73-й минуте Пабло Ганет упрочил преимущество, а на 76-й минуте Нсуэ сделал счёт разгромным. На 88-й минуте Янник Байла поставил точку в этом матче.

После трёх сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций страна-хозяйка турнира Кот-д'Ивуар располагается на третьем месте с тремя очками и может выйти в плей-офф благодаря рейтингу команд, занявших третью строчку.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.