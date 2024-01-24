Журналист De Telegraaf: «Спартак» на завершающей стадии переговоров по трансферу Угальде

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский «Спартак». По словам инсайдера, переговоры между нидерландскии и российским клубами находятся на завершающей стадии. Однако, по словам Еруна, сделка ещё не завершена, так как сторонам нужно решить определённые вопросы.

«Насколько я знаю, переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по трансферу Угальде находятся на завершающей стадии. Но там всё ещё есть несколько вопросов, которые предстоит решить. Поэтому сделка пока не завершена», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий «Твенте» Манфред Угальде в текущее трансферное окно может перейти в московский «Спартак». Сумма сделки может составить около € 15 млн.