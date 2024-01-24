«Спартак» сделал по Угальде предложение, от которого невозможно отказаться — Voetbal

Нидерландский «Твенте» не планировал перестановки в составе во время зимнего трансферного окна. Однако «Спартак» сделал такое предложение по нападающему Манфреду Угальде, от которого невозможно отказаться. Об этом сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, технический директор «Твенте» Арнольд Брюггинк не собирался менять состав в январе, так как, по его мнению, это бы сохранило для команды наибольшие шансы на попадание в еврокубки. Однако функционер сделал исключение для «золотых» предложений, от которых невозможно отказаться. Предложение «Спартака, как считает источник, соответствует требованиям.

Другие СМИ подтверждают «золотое» предложение от красно-белых. Сообщалось, что «Спартак» заплатит за игрока свыше € 14 млн с учётом бонусов. Самой дорогой продажей «Твенте» на сегодняшний момент является переход Душана Тадича в «Саутгемптон» за всё те же € 14 млн.