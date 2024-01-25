«Барселона» в третьем подряд сезоне не сыграет в финале Кубка Испании

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Барселону». Матч прошёл в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Команда Хави уступила «Атлетику» в 1/4 финала со счётом 4:2 после дополнительного времени.
Таким образом, «Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании, а «Барселона» закончила участие в турнире. Для подопечных Хави это уже третий подряд турнир, когда они не добираются до финала. В последний раз каталонцы доходили до финального раунда в сезоне 20/21, когда как раз обыграли «Атлетик» из Бильбао со счётом 4:0.
Напомним, действующим победителем Кубка Испании является «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. Рекордсменом по количеству трофеев в Кубке Испании является «Барселона», побеждавшая в этом турнире 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23). Замыкает тройку «Реал» (20).
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