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«Барселона» в третьем подряд сезоне не сыграет в финале Кубка Испании

«Барселона» в третьем подряд сезоне не сыграет в финале Кубка Испании
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Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Барселону». Матч прошёл в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Команда Хави уступила «Атлетику» в 1/4 финала со счётом 4:2 после дополнительного времени.

Таким образом, «Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании, а «Барселона» закончила участие в турнире. Для подопечных Хави это уже третий подряд турнир, когда они не добираются до финала. В последний раз каталонцы доходили до финального раунда в сезоне 20/21, когда как раз обыграли «Атлетик» из Бильбао со счётом 4:0.

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    

Напомним, действующим победителем Кубка Испании является «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. Рекордсменом по количеству трофеев в Кубке Испании является «Барселона», побеждавшая в этом турнире 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23). Замыкает тройку «Реал» (20).

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