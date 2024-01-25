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Переход в «Челси» Дурана зависит от будущего Брои

Переход в «Челси» Дурана зависит от будущего Брои
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Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран перейдёт в лондонский «Челси» только в случае ухода из лондонского клуба албанского форварда Армандо Брои. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент «Челси» ведёт внутренние переговоры об условиях подписания колумбийского форварда. Если лондонцы получат предложение о продаже Брои, то сразу же отправят свой оффер по Дурану «Астон Вилле».

Дуран перешёл в «Астон Виллу» из «Чикаго Файр» минувшим летом за € 16,64 млн. В текущем сезоне форвард провёл за бирмингемцев 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее «Челси» определился со стоимостью Армандо Брои.

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