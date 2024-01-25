В «Твенте» ответили, завершены ли переговоры со «Спартаком» по переходу Угальде

Пресс-служба нидерландского клуба «Твенте» прокомментировала информацию о том, что по трансферу нападающего команды и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московский «Спартак» достигнута полная договорённость.

«Как часто бывает, люди слишком торопятся, на данный момент о сделке говорить рано», — приводит слова пресс-службы «Твенте» «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что клубы завершают оформление необходимых документов. «Спартак» заплатит за 21-летнего форварда около € 15 млн, что станет рекордной продажей в истории «Твенте». Игрок подпишет с московской командой соглашение на 4,5 года.

У Угальде есть опыт выступления за сборную Коста-Рики. Форвард играет за «Твенте» с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года.