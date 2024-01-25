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Стал известен срок контракта Угальде со «Спартаком»

Стал известен срок контракта Угальде со «Спартаком»
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Нападающий «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в данный момент клубы завершают оформление необходимых документов. «Спартак» заплатит за 21-летнего форварда около € 15 млн, что станет рекордной продажей в истории «Твенте». Игрок подпишет с московской командой соглашение на 4,5 года.

У Угальде есть опыт выступления за сборную Коста-Рики. Форвард играет за «Твенте» с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее стало известно, что Угальде отказался выступать за «Твенте».

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