«Спартак» опубликовал расписание матчей на сборах в ОАЭ

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала полное расписание игр красно-белых на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ.

Фото: ФК «Спартак»

В рамках этого сбора первый матч «Спартак» проведёт с московским «Торпедо» 2 февраля (точное время начала встречи пока неизвестно). В следующей игре красно-белые встретятся с «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ 7 февраля в 19:30 по московскому времени. Далее «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» также на Зимнем кубке РПЛ 9 февраля в 18:30 по московскому времени. В последнем матче Кубка «Спартак» встретится с «Кайратом» 14 февраля в 19:30 по московскому времени.

Далее красно-белые проведут две товарищеские игры — 20 февраля «Спартак» сыграет с киргизской командой «Абтыш — Ата» (начало — в 16:30 мск), а в заключительном матче сборов, 21 февраля, красно-белые встретятся с «Астаной» (начало — в 16:30 мск).

Стоит отметить, что ранее запланированная встреча с «Аль-Джазирой» не состоится.