Матч «Спартака» с «Шабаб Аль-Ахли» на зимнем кубке РПЛ был перенесён

Матч московского футбольного клуба «Спартак» с «Шабаб Аль-Ахли» на зимнем кубке РПЛ был перенесён и состоится на день раньше, 9 февраля вместо 10 февраля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Сообщается, что по договорённости с клубами и вещателем матч состоится на день раньше и начнётся 9 февраля в 18:30 по московскому времени.

Напомним, первый матч зимнего кубка РПЛ пройдёт 2 февраля в 17:00 мск. В нём встретятся «Ростов» и «Шабаб Аль-Ахли». Далее, 6 февраля в 19:30 по московскому времени «Кайрат» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли». На следующий день в 19:30 мск «Спартак» сыграет с «Ростовом». 9 февраля состоится матч «Спартака» с «Шабаб Аль-Ахли», а 11 февраля «Кайрат» сыграет с «Ростовом» (18:00 мск). В последнем матче кубка «Спартак» встретится с «Кайратом» 14 февраля в 19:30 по московскому времени.