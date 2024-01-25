Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии

Сегодня, 25 января, завершились последние матчи группового этапа Кубка Азии, после чего стали известны все пары команд, которые сыграют на стадии 1/8 финала турнира. Отметим, что лучшие сборные, занявшие третьи места в своих группах, проведут между собой стыковые матчи.

Кубок Азии. 1/8 финала:

Таджикистан — ОАЭ;

Ирак — Иордания;

Австралия — Индонезия;

Саудовская Аравия — Южная Корея;

Иран — Сирия;

Бахрейн — Япония;

Катар — Палестина;

Узбекистан — Таиланд.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.