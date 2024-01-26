Алиу Сиссе — лучший тренер группового этапа Кубка африканских наций

Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе признан лучшим тренером группового этапа Кубка африканских наций — 2024.

Сенегал в трёх матчах группы C добился трёх побед с общим счётом 8:1. В 1-м туре подопечные Сиссе разгромили Гамбию 3:0, следом обыграли Камерун 3:1, а в заключительном матче группового этапа одолели сборную Гвинеи 2:0. Алиу Сиссе работает в сборной Сенегала с 2015 года. Под его руководством «львы теранги» выиграли Кубок африканских наций — 2021, а также стали серебряными призёрами этого турнира в 2019 году.

Во время карьеры игрока Алиу выступал преимущественно за французские команды. В том числе Сиссе играл за «ПСЖ», «Монпелье» и «Лилль». Кроме того, сенегалец представлял английские «Бирмингем Сити» и «Портсмут».