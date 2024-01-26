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«Локомотив» объявил об уходе защитника Хермана Конти

«Локомотив» объявил об уходе защитника Хермана Конти
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Защитник Херман Конти покинул московский «Локомотив» и перешёл в аргентинский «Расинг». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

«Мы благодарим Хермана за время, проведённое в команде, и желаем ему успешного продолжения карьеры», – говорится в официальном сообщении железнодорожников.

Херман Конти заключил контракт с «Расингом» на два года. Примечательно, что аргентинский клуб объявил о переходе 29-летнего футболиста ещё 18 января.

Напомним, первую часть этого сезона Херман Конти провёл в аренде в аргентинском «Колоне». В составе «Локомотива» футболист оказался в январе 2023 года, когда руководство красно-зелёных выкупило его трансфер у португальской «Бенфики» за € 250 тыс.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» продаст аргентинского защитника Хермана Конти в «Расинг» за $ 1 млн.

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